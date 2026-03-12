Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Dobrota, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4
Eine Luxus-Wohnung ist für langfristige Vermietung in Dobrota, Kotor, nur 500 Meter vom Meer…
$1,453
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 3
Eine brandneue, luxuriöse Zwei-Zimmer-Wohnung ist für langfristige Miete in Dobrota, Kotor, …
$1,744
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Eine brandneue, modern eingerichtete Wohnung in der Nachbarschaft von Dobrota, Kotor, ist fü…
$1,046
pro Monat
Eine Anfrage stellen
