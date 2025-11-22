Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Danilovgrad
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Danilovgrad, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Haus 4 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
🏡 House 102 m² near Danilovgrad, Montenegro #D-372 🌿 📏 House area: 102 m² 📐 Plot area: 2,41…
$183,719
Immobilienagentur
Best Adriatic Property
Sprachen
English, Русский, Српски
