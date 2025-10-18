Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Danilovgrad
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Spuz, Montenegro
Gewerbefläche
Spuz, Montenegro
Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magi…
$7,030
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Gewerbefläche in Spuz, Montenegro
Gewerbefläche
Spuz, Montenegro
Izdaje se namjesten poslovni prostor, površine 120m2, uz glavnu saobraćajnicu u Spužu. Stru…
$937
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Realting.com
Gehen