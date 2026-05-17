Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Buljarica
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus
  6. Bergblick

Mansions mit Bergblick kaufen in Buljarica, Montenegro

;
Herrenhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 10 zimmer in Buljarica, Montenegro
Band Preis reduziert
Herrenhaus 10 zimmer
Buljarica, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 752 m²
Etagenzahl 3
Incomplete house on the Cliff for sale in Buljarica, Montenegro. Directly from the owner. …
$637,583
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen