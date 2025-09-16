Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Buljarica, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 7 zimmer
Buljarica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 752 m²
Etagenzahl 3
Haus auf der Klippe in Buljarica, Montenegro. Direkt vom Eigentümer.Schlüsselmerkmale:- 752 …
$692,407
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский
