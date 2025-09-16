Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Buljarica, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 7 zimmer
Buljarica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 752 m²
Etagenzahl 3
Haus auf der Klippe in Buljarica, Montenegro. Direkt vom Eigentümer.Schlüsselmerkmale:- 752 …
$692,407
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский
Haus 12 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 12 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Ein Haus zum Verkauf in Buljarice mit einem schönen Blick auf das Meer. Das Haus befindet si…
$1,76M
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Haus 8 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Ein Haus zum Verkauf mit Blick auf das Meer in Buljarice in einer fantastischen Lage. Das Ha…
$870,409
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
