Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Buljarica
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Buljarica, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 7 zimmer
Buljarica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 752 m²
Etagenzahl 3
Haus auf der Klippe in Buljarica, Montenegro. Direkt vom Eigentümer.Schlüsselmerkmale:- 752 …
$692,407
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский
Haus 8 Schlafzimmer in Buljarica, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Ein Haus zum Verkauf mit Blick auf das Meer in Buljarice in einer fantastischen Lage. Das Ha…
$870,409
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Villa in Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 247 m²
Stockwerk 3/3
text
$828,660
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen