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Studios zur Kurzzeitmiete in Gemeinde Budva, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Boreti, Montenegro
Studio 1 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 3/6
Geräumige helle Studio-Wohnung von 34 m2 mit Meerblick.In der Anlage "STATUS" mit einem Pool…
$140
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Status-M, D.O.O
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