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2 immobilienobjekte total found
Investition 190 m² in Budva, Montenegro
Investition 190 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 190 m²
Stockwerk 10
Eine Dachterrasse von 190 m2 mit Panoramablick in der Siedlung Vidikovac, Budva, wird zur Mi…
$1,758
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Investition 160 m² in Kamenovo, Montenegro
Investition 160 m²
Kamenovo, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 160 m²
Ein Geschäftsraum von 160m2 wird ausgemietet — Kamenovo, in der Nähe der Autobahn, befindet …
$2,931
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