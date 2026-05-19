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Langzeitmiete von Condos in Gemeinde Budva, Montenegro

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Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea in Budva, Montenegro
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
The apartment is fully furnished and equipped with modern appliances. Apartment layout: …
$4,624
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