  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Boreti
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Boreti, Montenegro

condos
3
1 Zimmer
51
2 Zimmer
30
3 Zimmer
12
20 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 2
Verkauf Becici 4408. Verkauf Studio 28m2 in Residenz Boreti Residence. Die Wohnung befindet …
$103,646
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Budva Riviera, Stadtteil Becicici. Neue Wohnungen vom Entwickler in einem siebenstöckigen Cl…
$439,871
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
Budva Riviera, Stadtteil Becicici. Neue Wohnung mit einem Schlafzimmer in einer bequemen Geg…
$186,189
Eine Anfrage stellen
Condo in Boreti, Montenegro
Condo
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 13
text
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 4 zimmer in Boreti, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Stockwerk 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$125,622
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 5/6
text
$190,011
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 286 m²
Apartments in the villa (A2/V10): 2 bedrooms, 156 sq.m. + 130 m. ROI 6%. The cost of a pac…
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Boreti, Montenegro
Wohnung
Boreti, Montenegro
$94,620
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Penthouse 4 zimmer in Boreti, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 457 m²
Apartments in the villa (A5/V6): 3 bedrooms, 255 sq.m. + 202 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$2,70M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 5
#bechichichichichiINSGESAMT🏠2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Elia Residences Komplex, Becici.…
$312,155
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Apartments in the villa (AS2/V32): 2 bedrooms, 133 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of …
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
#bechichichichichiID 533🏠 Wohnung zum Verkauf mit 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern in Becic…
$325,491
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 7 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 7 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 9/7
text
$876,162
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Budva Riviera, Stadtteil Becicici. Zwei-Zimmer-Wohnung in einem siebenstöckigen Clubhaus in …
$349,104
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 502 m²
Apartments in the villa (A2/V3): 2 bedrooms, 271 sq.m. + 231 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$3,56M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Apartments in the villa (A3/V25): 2 bedrooms, 177 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
First Realty
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Wohnung 2 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4
#bechichichichichiID 538🏠 Ausgezeichnete Wohnung mit herrlichem Meerblick in Becici, nur 350…
$109,890
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 7
We present to you a new investment project in Montenegro “Montesa Hill Premium Residence” in…
$158,124
Eine Anfrage stellen
