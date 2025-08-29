Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Boreti
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Boreti, Montenegro

condos
3
1 Zimmer
51
2 Zimmer
30
3 Zimmer
12
16 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf Becici #7340. Ein-Zimmer-Wohnung, 38 m2 + 13 m2 Terrasse, 4. Stock ohne Aufzug, nich…
$122,163
Wohnung 1 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 2
Verkauf Becici 4408. Verkauf Studio 28m2 in Residenz Boreti Residence. Die Wohnung befindet …
$103,646
Wohnung 2 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 6/6
zum Verkauf Ein Schlafzimmer Penthouse mit einem Dach und Panoramablick auf das Meer in Beci…
$226,918
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Penthouse 4 zimmer in Boreti, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Stockwerk 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Apartments in the villa (A1/V28): 2 bedrooms, 146 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$917,574
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$125,622
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnung 2 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$174,992
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 5/6
text
$190,011
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/5
#Selling #BeciciciANHANG 412🏠 Wohnung zum Verkauf mit 2 Schlafzimmern in Budva, Boreti Distr…
$275,972
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/6
text
$190,011
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Boreti, Montenegro
Wohnung
Boreti, Montenegro
#ID 597🏗 📍 —🔹 Совре🔹 🔹 ✅ ✅ • 🟡 Сту• 🟡 1 с• 🟡 2.• 🟡 3 с💶 📞 +38268568688
$94,620
Immobilienagentur
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Apartments in the villa (A1/V26): 2 bedrooms, 149 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,03M
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 7 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 7 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 9/7
text
$876,162
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Apartments in the villa (A3/V25): 2 bedrooms, 177 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,30M
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Boreti, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boreti, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
Immobilienagentur
First Realty
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Condo in Boreti, Montenegro
Condo
Boreti, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/8
text
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
