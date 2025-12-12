Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Terrasse in Blizikuce, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Moderne Villa mit Meerblick in BlizikućeDiese elegante moderne Villa bietet eine perfekte Mi…
$577,312
MwSt.
