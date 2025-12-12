Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Blizikuce
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Blizikuce, Montenegro

4 immobilienobjekte total found
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Moderne Villa mit Meerblick in BlizikućeDiese elegante moderne Villa bietet eine perfekte Mi…
$577,312
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Immobilien, MontenegroZum Verkauf: Eine Luxusvilla im Bau, in der exklusiven Siedlung von Bl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Exklusive neue Villa zum Verkauf! Dieses beeindruckende Anwesen umfasst eine Fläche von 600 …
$3,51M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine neu gebaute Luxusvilla mit einer Bruttofläche von 400 m2 steht zum Verkauf in Blizikuće…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen