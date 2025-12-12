Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Blizikuce
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Blizikuce, Montenegro

5 immobilienobjekte total found
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Moderne Villa mit Meerblick in BlizikućeDiese elegante moderne Villa bietet eine perfekte Mi…
$577,312
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 6 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine atemberaubende Villa zum Verkauf im Dorf Tudorovichi, neben der Insel St. Stefan, 15 Mi…
$2,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Vector Estate Montenegro
Sprachen
English, Русский
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Immobilien, MontenegroZum Verkauf: Eine Luxusvilla im Bau, in der exklusiven Siedlung von Bl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Exklusive neue Villa zum Verkauf! Dieses beeindruckende Anwesen umfasst eine Fläche von 600 …
$3,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine neu gebaute Luxusvilla mit einer Bruttofläche von 400 m2 steht zum Verkauf in Blizikuće…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen