  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Bar
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Haus

Miete Häuser pro Tag in Gemeinde Bar, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Sutomore, Montenegro
Haus 5 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
🏡 Sutomore, ZagradjaVilla mit Pool zu vermieten - nur 1 km zum Meer!🌅 Tolle Aussicht, volle …
Preis auf Anfrage
