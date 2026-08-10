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Monatliche Miete für Villen mit Meerblick in Gemeinde Bar, Montenegro

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Kunje, Montenegro
Villa
Kunje, Montenegro
Fläche 497 m²
Am Ufer der Adria in der Stadt Uteha, 8 km von der Stadt entfernt. Bar baute eine Villa mit …
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Kunje, Montenegro
Villa
Kunje, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Villa zur Miete auf der 1. Linie mit Strand und Schwimmbad! Die Villa befindet sich in einer…
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Immobilienangaben in Gemeinde Bar, Montenegro

mit Garage
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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