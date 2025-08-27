Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Bar
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Gemeinde Bar, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
5-Schlafzimmer-Villa in Kunje, Montenegro
5-Schlafzimmer-Villa
Kunje, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
Villa je na Utjehi kod Bara.280 m25 spavaći sobi2 kupatilaSaunaBajonettRoštilj5 TerasaParkplatz
$1,746
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CRASSULA Estate
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
Realting.com
Gehen