  1. Realting.com
  2. Moldau
  3. Rajon Ștefan Vodă
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Rajon Ștefan Vodă, Moldau

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Talmaza, Moldau
Wohnung 1 zimmer
Talmaza, Moldau
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 13/13
A view that inspires. A space that inspires to live.We offer for sale a one-room apartment w…
$490,000
Penthouse 4 zimmer in Talmaza, Moldau
Penthouse 4 zimmer
Talmaza, Moldau
Zimmer 4
Fläche 340 m²
Stockwerk 9/10
Penthouse Premier Class — Arcadia. "Arkadyevsky Palace" 340 m of absolute luxury. A view of …
$850,000
Immobilienangaben in Rajon Ștefan Vodă, Moldau

