Wohnungen in Municipio de Tijuana, Mexiko

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Delegacion Plyas de Tijuana, Mexiko
Wohnung 2 Schlafzimmer
Delegacion Plyas de Tijuana, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 850 m²
Stockwerk 3/4
$3,05M
Privatverkäufer
Sprachen
Español
Immobilienangaben in Municipio de Tijuana, Mexiko

Günstige
Luxuriös
