Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Mexiko
  3. Niederkalifornien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Niederkalifornien, Mexiko

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Delegacion Plyas de Tijuana, Mexiko
Wohnung 2 Schlafzimmer
Delegacion Plyas de Tijuana, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 850 m²
Stockwerk 3/4
$3,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Español
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Niederkalifornien, Mexiko

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen