  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Saint Paul's Bay
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Saint Pauls Bay, Malta

penthäuser
37
1 Zimmer
20
2 Zimmer
64
3 Zimmer
84
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 zimmer in Bugibba, Malta
Wohnung 6 zimmer
Bugibba, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 5/1
BUGIBBA - Eine gut ausgestattete, voll möblierte Wohnung am 5. Stock in einem Block von nur …
$668,804
