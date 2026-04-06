Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. San Ġwann
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in San Gwann, Malta

2 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen