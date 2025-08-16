Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in San Gwann, Malta

Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
