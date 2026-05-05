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Restaurants in Northern Region, Malta

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Restaurant, Café in Qawra, Malta
Restaurant, Café
Qawra, Malta
Anzahl der Badezimmer 2
Bar und Restaurant, innen und außen für 90 Personen mit Geschäft nebenan. Küche und Bar komp…
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