Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Naxxar
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Terrasse

Stadthäuser mit Terrasse in Naxxar, Malta

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 10 zimmer in Naxxar, Malta
Reihenhaus 10 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Naxxar – Ein charmantes Stadthaus im wünschenswerten UCA Bereich des Dorfes bietet die perfe…
$843,928
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen