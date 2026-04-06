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Bungalows mit Garage in Naxxar, Malta

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1 immobilienobjekt total found
Bungalow 7 zimmer in Naxxar, Malta
Bungalow 7 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 490 m²
Etagenzahl 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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