  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Mosta
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Mosta, Malta

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 12 zimmer in Mosta, Malta
Reihenhaus 12 zimmer
Mosta, Malta
Zimmer 12
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
MOSTA - Ein charmantes House of Character in einer UCA und sehr ruhige Straße, in der Nähe v…
$1,03M
