  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Hamrun
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Terrasse

Stadthäuser mit Terrasse in Hamrun, Malta

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 8 zimmer in Hamrun, Malta
Reihenhaus 8 zimmer
Hamrun, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
