  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birkirkara
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Birkirkara, Malta

Villa 11 zimmer in Birkirkara, Malta
Villa 11 zimmer
Birkirkara, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse / palazzino is truly unique an…
$986,834
Eine Anfrage stellen
