Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malediven
  3. Malé Atoll
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Malé Atoll, Malediven

gewerbeimmobilien
3
1 immobilienobjekt total found
Sale of Hotel Rooms in the Maldives — Income from 15% Under the Radisson Brand in Malé Atoll, Malediven
TOP TOP
Sale of Hotel Rooms in the Maldives — Income from 15% Under the Radisson Brand
Malé Atoll, Malediven
Fläche 35 m²
Etagenzahl 7
🌴 Investieren im Paradies: Resort Immobilien in den Malediven vom EntwicklerEin direktes Ang…
$248,073
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen