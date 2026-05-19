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Bungalow mit Garten kaufen in District de Fenerive Est, Madagaskar

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1 immobilienobjekt total found
Bungalow 3 zimmer in District de Fenerive Est, Madagaskar
Bungalow 3 zimmer
District de Fenerive Est, Madagaskar
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Direkt am Strand Bungalow an der Ostküste von Madagaskar
$83,066
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Immobilienangaben in District de Fenerive Est, Madagaskar

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