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Bungalows mit Terrasse in Antsiranana Province, Madagaskar

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1 immobilienobjekt total found
Bungalow 3 zimmer in District de Nosy Be, Madagaskar
Bungalow 3 zimmer
District de Nosy Be, Madagaskar
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 1
Schöne moderne Bungalow, voll selbstständig in Strom und Wasser, befindet sich in Minapingo, Nosy Be
$83,066
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Immobilienangaben in Antsiranana Province, Madagaskar

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