  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Zujūnai Eldership
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Zujunai Eldership, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 229 m² in Platiniskes, Litauen
Gewerbefläche 229 m²
Platiniskes, Litauen
Fläche 229 m²
Stockwerk 2
$531,178
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
