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Wohnimmobilien in Zujunai Eldership, Litauen

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häuser
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15 immobilienobjekte total found
Haus in Raisiai, Litauen
Haus
Raisiai, Litauen
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
COTDIGIA zu PILATIS. In der Mitte von 5 HAUSHALTEN, DER FUNKTIONSGLIEDERTE CODES G. 6B, THE …
$410,265
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Gineitiskes, Litauen
Haus
Gineitiskes, Litauen
Fläche 323 m²
Etagenzahl 3
Das individuelle Haus wird in Amber, Olivet Street verkauft. Asfalted und beleuchtete Straße…
$521,687
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ein neu errichtetes Dorf A 108 qm Doppelhaus wird in der Burg von den Hauptstraßen entfernt …
$237,657
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Haus in Buivydiskes, Litauen
Haus
Buivydiskes, Litauen
Fläche 268 m²
Etagenzahl 2
SALE SPACE HAUSHALT MIT SPA ZONE IN ZUJUDN Ø SENIewNAS! • Anschrift: Vilniaus r. sav., Zujū…
$462,988
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Haus in Antezeriai, Litauen
Haus
Antezeriai, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF Bequem Sublokalisiert Home in der SUB, neben Pašilaitis / Zujūnai Funktionell und g…
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Geleziai, Litauen
Haus
Geleziai, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 1
SALE YOUTH, QUALITÄT INSTALLATE IN DER HAUSHALTUNG DES LIVE HAUSHALTS! PRINCIPLES: • QUALIT…
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ein neu gebautes Dorf In der Burg gibt es eine Wohnung von 108,35 qm entfernt von den Haupts…
$226,064
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Haus in Cekoniskes, Litauen
Haus
Cekoniskes, Litauen
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAS A + + + ENERGIE-KLASSEN DIE QUALITÄT IN DER AUSKLUSIVE DIZAINE IN DER AUDIBLE! HAUS…
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Haus in Platiniskes, Litauen
Haus
Platiniskes, Litauen
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTSPLACHEN G. 72, VILNIUS RAJ. Modernes und geräumiges zweistöckiges Haus…
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Haus in Salote, Litauen
Haus
Salote, Litauen
Fläche 183 m²
Etagenzahl 2
Das exklusive Haus am Lake Salote wird verkauft - Natur, Frieden und Stadtkomfort an einem O…
$730,503
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ein neu gebautes Dorf In der Burg gibt es eine Wohnung von 108,35 qm entfernt von den Haupts…
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Haus in Grioviai, Litauen
Haus
Grioviai, Litauen
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Ein gemütliches, komfortables Layout, hochwertiges Einzelhaus mit 12 Grundstücken in Riovian…
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
- Home Lieferung 85% Fertigstellung im Juli 2026 Es besteht die Möglichkeit, ein voll ausge…
$284,029
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Haus 5 zimmer in Dvaryksciai, Litauen
Haus 5 zimmer
Dvaryksciai, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
In einem einzigartigen Ort für seine Schönheit, im westlichen Teil der Stadt Vilnius, zwisch…
$430,719
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Immobilienangaben in Zujunai Eldership, Litauen

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