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Häuser in Vydmantu seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Vydmantai, Litauen
Haus
Vydmantai, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Der echte litauische Traum ist ein hochwertiges, warmes und helles Wohnhaus mit einem Teich …
$432,919
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Immobilienangaben in Vydmantu seniunija, Litauen

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