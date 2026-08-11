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Wohnimmobilien in Vilkijos seniunija, Litauen

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Haus in Memelburg, Litauen
Haus
Memelburg, Litauen
Fläche 179 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTE IN VILKIA - SPACE SLAUGHTER MIT BETRIEB Ein Wohnhaus mit einer Gesamt…
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Haus in Memelburg, Litauen
Haus
Memelburg, Litauen
Fläche 133 m²
Etagenzahl 3
Auf der Suche nach einem Ort, um aus dem Alltag zu entkommen? Das Haus mit einem Hang zum Ve…
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Immobilienangaben in Vilkijos seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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