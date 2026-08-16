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Häuser in Vilkijos apylinkiu seniunija, Litauen

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Haus in Sauletekiai, Litauen
Haus
Sauletekiai, Litauen
Fläche 62 m²
Etagenzahl 1
Haus im Dorf Saulėčiai Allgemeines: • Ort - Saulėtekiai Dorf, Vilkija Bezirk, Kaunas Bezirk…
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Haus in Kruvandai, Litauen
Haus
Kruvandai, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem Ort, wo Sie Ihr Traumhaus um die Natur bauen können? Dieses gemütli…
$63,762
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Haus in Akuotai, Litauen
Haus
Akuotai, Litauen
Fläche 78 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTSGAME G, KAUNO RAJ, VILKIA BACK, ROAD! PRINCIPLES: • Hausmauerwerk, inte…
$50,985
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