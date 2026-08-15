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Gewerbeimmobilien in Rajongemeinde Wilkowischken, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 786 m² in Wilkowischken, Litauen
Gewerbefläche 786 m²
Wilkowischken, Litauen
Fläche 786 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf Café mit kommerziellen und Nebengebäuden, Gesamtfläche 786.39 m2. Derzeit wird …
$289,826
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Gewerbefläche 691 m² in Padurpinycys, Litauen
Gewerbefläche 691 m²
Padurpinycys, Litauen
Fläche 691 m²
Stockwerk 1
SALE COMMERCIAL TRANSACTIONEN MIT RAILWAY ROAD HEADING - VILKAVIŠKIŠKAS R., PILLERS IN MIEST…
$69,139
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Gewerbefläche 1 847 m² in Wilkowischken, Litauen
Gewerbefläche 1 847 m²
Wilkowischken, Litauen
Fläche 1 847 m²
Stockwerk 1
Zwei Gebäude mit anderen Gebäuden im gemeinsamen Hof werden verkauft. Vytauto g. 67, Vilkavi…
$405,756
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