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Häuser in Vilkaviskio miesto seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Wilkowischken, Litauen
Haus
Wilkowischken, Litauen
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Wilkowischken, Litauen
Haus
Wilkowischken, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
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Immobilienangaben in Vilkaviskio miesto seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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