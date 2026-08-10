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Wohnimmobilien in Vilainiu seniunija, Litauen

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Wohnung 3 zimmer in Vasariskiai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vasariskiai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/2
G. 2, VILAINES K., POSTAL AREA. ! PRICE DRIVING!!!! Anschrift - Melioratorio g. 2-1, Vilain…
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