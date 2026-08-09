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Häuser in Vievio seniunija, Litauen

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Haus in Pugainiai, Litauen
Haus
Pugainiai, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
An einem wunderbaren Ort, in der Nähe des reifen Kiefernwaldes und des Flusses Neris, wird e…
$149,395
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Haus in Wewien, Litauen
Haus
Wewien, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
SALE TO THE HOUSEHOLD IN THE SECOND LOCAL CENTRE! ---------------------- PRINCIPLES: • strat…
$169,906
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Haus in Balceriskes, Litauen
Haus
Balceriskes, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
Auf der Suche nach einem geräumigen Homestead für Leben und / oder Geschäfts- oder Wirtschaf…
$92,707
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Immobilienangaben in Vievio seniunija, Litauen

mit Garage
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