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Wohnimmobilien in Vievio seniunija, Litauen

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Wewien
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Haus in Pugainiai, Litauen
Haus
Pugainiai, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
An einem wunderbaren Ort, in der Nähe des reifen Kiefernwaldes und des Flusses Neris, wird e…
$149,395
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Wohnung 2 zimmer in Azuoline, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Azuoline, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/2
SCHREIBUNG 2 CAMBARES HABEN NIEDERLANDE IN DER GEBÄUDE UND DER HAUSHALTSBEHANDLUNG - CAPACIT…
$69,497
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Haus in Wewien, Litauen
Haus
Wewien, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
SALE TO THE HOUSEHOLD IN THE SECOND LOCAL CENTRE! ---------------------- PRINCIPLES: • strat…
$169,906
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Balceriskes, Litauen
Haus
Balceriskes, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
Auf der Suche nach einem geräumigen Homestead für Leben und / oder Geschäfts- oder Wirtschaf…
$92,707
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Wohnung 2 zimmer in Wewien, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Wewien, Litauen
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/2
SALES BUT 2 K, LOW Helle und gemütliche 2-Zimmer-Wohnung in Palanga - eine perfekte Wahl fü…
$74,995
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Wohnung 3 zimmer in Wewien, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Wewien, Litauen
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Irgendwann, zwei WARRANZÖS UND TAMBERS - GESCHÄFTSBEDINGUNGEN! _____________________________…
$119,408
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Eigenschaftstypen in Vievio seniunija

wohnungen
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Immobilienangaben in Vievio seniunija, Litauen

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Günstige
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