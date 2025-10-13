Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Vieciunu seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Vieciunu seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Neravai, Litauen
Haus
Neravai, Litauen
Fläche 217 m²
Etagenzahl 2
Haus mit 18 Grundstücken in Nerams ALLGEMEINE: Verkaufspreis: 90 000 EUR; Anschrift: Tvenk…
$104,937
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
