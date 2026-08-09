Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Vieciunu seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Vieciunu seniunija, Litauen

;
2 immobilienobjekte total found
Haus in Jaskonys, Litauen
Haus
Jaskonys, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Hervorragender Einzelplatz mit schönem Ort umgeben von Wäldern und in der Nähe Druskininkai …
$52,169
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Druscheniken, Litauen
Haus
Druscheniken, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER GERICHTSHOFEN MIT DRITTLÄNDERN UND GARANTIE IN KYPRUS, INTRAVENCE KM., INTRAVES …
$212,292
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Vieciunu seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen