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Wohnimmobilien in Vidukles seniunija, Litauen

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Sarkaimys, Litauen
Haus
Sarkaimys, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
SCHLÜSSEL EINES TYPE DER ZWISCHEN HANDEL MIT SKILL 0,9683 HA, RADIO R. Ein geräumiges Grund…
$21,802
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Haus in Widulken, Litauen
Haus
Widulken, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 2
Ein verlassenes 50,70 m2 großes Haus mit einem 19-Jh-Hof Grundstück, Šilo g. 19, Pareizgupio…
$17,361
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Haus in Virgainiai, Litauen
Haus
Virgainiai, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAM 173,94 KV. HAUSHALT MIT ARM-BAU UND TYPE Nur ~ 1,5 KM TO MAGISTERS A1, 3 KM TO MED…
$78,833
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Haus in Virgainiai, Litauen
Haus
Virgainiai, Litauen
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
HOUSEHOLD IN TRANSACTIONS, RAE RAJ. --------------------------------------------------------…
$25,073
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Immobilienangaben in Vidukles seniunija, Litauen

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