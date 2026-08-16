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Häuser in Vidiskiu seniunija, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Haus in Jasiuliskis, Litauen
Haus
Jasiuliskis, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
Ein einzigartiges Anwesen - Teil des ehemaligen Jasiuliškės Herrenhauses. Das Wohnhaus ist 1…
$11,405
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Haus in Padbariskiai, Litauen
Haus
Padbariskiai, Litauen
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
NAM mit einem 30-Bar-Plot in VIDENDS, UKERGES G. -------------------- BASIC PRINCIPLES: • Au…
$64,715
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Haus in Kurenai, Litauen
Haus
Kurenai, Litauen
Fläche 378 m²
Etagenzahl 1
An einem wunderbaren Ort, nahe dem Kurėnai-See, wird ein 100-jähriger Park, umgeben von Kurė…
$273,525
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Immobilienangaben in Vidiskiu seniunija, Litauen

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