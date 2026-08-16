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Wohnungen in Vidiskiu seniunija, Litauen

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Wohnung 2 zimmer in Widischken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Widischken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/3
PARKYDAS 2. BUTAS JASIULIŠKIO K. ----------------- - Funktionsplan der Wohnung: 2 Zimmer + K…
$62,683
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