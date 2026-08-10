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Wohnimmobilien in Vezaiciu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Samaliske, Litauen
Haus
Samaliske, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
MIT Paket 13 ---------------------- Samaliskes Siedlung - auf der gegenüberliegenden Seite d…
$152,458
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Immobilienangaben in Vezaiciu seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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