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Wohnungen in Velzio seniunija, Litauen

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Wohnung 3 zimmer in Velzys, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Velzys, Litauen
Zimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/2
3 Zimmer Wohnung zum Verkauf, Palanga, Panevėžys, nach Panevėžys 10 km. Für diejenigen, die …
$97,014
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